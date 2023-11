Wacker Chemie Aktie im Aufwärtstrend: Analyse, Prognosen und Chancen für Anleger

Der Kurs hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, ist jedoch an einem Widerstand angekommen und könnte vorerst stagnieren. Die Wacker Chemie Aktie befindet sich aktuell im Aufwärtstrend und hat in den letzten 30 Tagen bereits um +1,65% zugelegt.

Die Charttechnik deutet auf einen Widerstand hin, der kurzfristig den weiteren Kursanstieg bremsen könnte. Aktionäre sollten daher genau beobachten, wie sich die Aktie entwickelt und möglicherweise Gewinne mitnehmen, falls der Kurs nicht über den Widerstand hinauskommt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Quartalszahlen für das 4. Quartal bei der Wacker Chemie Aktie mit Spannung erwartet werden. Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal und auch der Gewinn soll deutlich zurückgehen. Aktionäre sollten daher die Entwicklung genau im Blick behalten und auf mögliche Chancen sowie Risiken achten.

