Wacker Chemie Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Fall von Wacker Chemie beträgt das aktuelle KGV 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 90 als unterbewertet eingestuft wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wacker Chemie bei 125,58 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 95,7 EUR liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -23,79 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage, mit einem Stand von 110,55 EUR und einem Abstand von -13,43 Prozent, führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Wacker Chemie mit einer Ausschüttung von 11,93 % über dem Branchendurchschnitt von 4,76 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung und ergibt die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen überwogen, im Vergleich zu fünf Tagen mit negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Wacker Chemie diskutiert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich daraus eine gemischte Bewertung der Wacker Chemie Aktie, wobei die fundamentale Bewertung "Gut" ausfällt, die technische Analyse jedoch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.