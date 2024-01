Wacker Chemie Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Wacker Chemie-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 126,06 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 94,3 EUR, was einem Unterschied von -25,19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 111,42 EUR (-15,37 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wacker Chemie-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Wacker Chemie war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine deutlichen Ausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten haben eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat die Wacker Chemie-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,25 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite ebenfalls deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wacker Chemie mit 11,93 Prozent deutlich über dem Mittelwert von 3,63 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.