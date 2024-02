Wacker Chemie Aktie: Alles nach Plan!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt erhält die Wacker Chemie-Aktie daher ein schlechtes Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Anzahl der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer schlechten Bewertung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Wacker Chemie-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Wacker Chemie mehr als 7 Prozent darunter, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt erhält die Wacker Chemie-Aktie daher gemäß der Analyse ein neutrales bis schlechtes Rating.