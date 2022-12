Wachstumsstark Award 2023 für MediCare Personalmanagement

Nürnberg (ots) -MediCare Personalmanagement darf sich über eine Auszeichnung freuen. Das Unternehmen der Gründer Artur Blattner, Selma Kiremisti und Jeanette Moser errang in diesem Jahr den Wachstumsstark Award 2023, da es sich durch ihr überdurchschnittliches Wachstum gegenüber über 70.000 Start-ups durchsetzen konnte und gehört aufgrund ihres starken Wachstums, enormen Potenzials sowie Fachexpertise zu den spannendsten sowie erfolgreichsten Jungunternehmen Deutschlands."Wir müssen der Pflege etwas zurückgeben" - so das Motto von MediCare Personalmanagement. Das Unternehmen ist ein Personaldienstleistungsunternehmen für Medizin- und Pflegeberufe, die sich für faire Arbeitsbedingungen und Vergütungen für ihre MitarbeiterInnen einsetzen: "Hinter allen Zahlen stehen Menschen, die es wertzuschätzen gilt", so die Gründer.Dass dieses Konzept in der heutigen, schnelllebigen Zeit Erfolg haben kann, zeigt das positive Feedback der MitarbeiterInnen und Kunden sowie das enorme Wachstumspotenzial, sagt Artur Blattner.Herr Blattner und Frau Kiremisti kannten laut eigener Aussage beide "die andere Seite der Zeitarbeit" und haben daher ein Gespür für die Gemengelage von Bewerbern und Angestellten. Sie bieten ihren MitarbeiterInnen nicht nur gerechte Arbeitsbedingungen, sondern gehen auch weg von den klassischen Kurzeinsätzen und ermöglichen langfristige Einsätze mit Übernahmechance, ein Arbeitsverhältnis auf Augenhöhe sowie überdurchschnittliche Vergütungskonditionen etc. "Wir möchten schon heute all unseren Mitarbeitern danken, dass sie uns so gut vertreten. Ohne sie wären wir nicht da, wo wir heute sind."Die Partner des Unternehmens sind Kliniken, Kindergärten, Betreuungsstationen oder Pflegeheime, die mit Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Wichtig sind Herrn Blattner und Frau Kiremisti, dass der Job auf das eigene Leben zugeschnitten ist - nicht andersherum. Umgekehrt fordern die beiden von ihren MitarbeiterInnen aber auch eine hohe Leidenschaft ein. "Nur so wird die Pflege zu einem sozialen Beruf."Kontaktdaten:MediCare PersonalmanagementAdresse: Fürther Straße 2a, 90429 NürnbergTelefon: 0911 240394630E-Mail: info@medicare-personalmanagement.deOriginal-Content von: MediCare Personalmanagement, übermittelt durch news aktuell