Wachstumserfolg stärkt Investorenvertrauen in Aevi's Plattform zur Orchestrierung von Präsenzzahlungen

London (ots/PRNewswire) -Aevi (https://aevi.com/?utm_source=Cision&utm_medium=PR&utm_campaign=24_CR_PR_HPE_01), der branchenführende Anbieter einer Plattform zur Orchestrierung von Präsenzzahlungen, hat im Jahr 2023 eine transformative Wachstumsphase erreicht, in der das Unternehmen seine Widerstandsfähigkeit und den Erfolg seiner Geschäftsstrategie unter Beweis gestellt hat. Dies zeigte sich in einem beachtlichen Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von 25 %, zu einer Zeit, in der die Wachstumsraten im Branchendurchschnitt rückläufig waren.Nach der Abspaltung von Diebold Nixdorf (https://aevi.com/newsroom/payments-landscape/aevi-embarks-on-a-new-chapter-of-entrepreneurial-growth?utm_source=Cision&utm_medium=PR&utm_campaign=24_CR_PR_HPE_01) im September letzten Jahres unter der Führung von HPE Growth (https://www.hpegrowth.com/), einer etablierten gesamteuropäischen Wachstumskapitalgesellschaft, hat Aevi überzeugende Fortschritte bei Wachstum, Effizienz und Rentabilität vollzogen und damit seinen strategischen Kurs als vollständig unabhängiges Unternehmen untermauert. Diese positive Entwicklung hat das Vertrauen der derzeitigen Anteilseigner weiter gestärkt und dazu geführt, dass HPE Growth zusätzliches Investitionskapital bereitgestellt hat, um die nachhaltige Wachstumsdynamik des Unternehmens zu unterstützen, seinen Wettbewerbsvorteil zu konsolidieren und die von branchenführenden Kunden genutzte Produktplattform zu verbessern.Frederic Huynen, Partner bei HPE Growth, kommentiert: „Wir betrachten Aevi als Pionier bei der Orchestrierung von Präsenzzahlungen, um das zuverlässigste, sicherste und zugleich flexibelste Omnichannel-Zahlungserlebnis zu ermöglichen. Die eingebettete Plattform von Aevi, die sich durch ihre Offenheit und API-gesteuerte Architektur auszeichnet, unterbreitet PSP-, ISV- und anderen Kunden ein beispielloses Angebot zur Integration von POS-Zahlungen und -Daten für alle Kanäle, um das Zahlungserlebnis für Händler und Endkunden zu optimieren."„Als unabhängig geführtes Unternehmen im Besitz eines wachstumsorientierten Anteilseigners profitieren wir bereits jetzt von den positiven Auswirkungen auf unsere Agilität, die Konsensfindung unter Stakeholdern und unsere unabhängige strategische Entwicklung. Aevi ist mit ausreichendem Kapital ausgestattet und freut sich zusammen mit seinen engagierten und vertrauensvollen Anteilseignern auf ein erfolgreiches Jahr 2024. Nun kann sich Aevi verstärkt auf das konzentrieren, was im Mittelpunkt seiner Unternehmenskultur steht: seine Kunden", so Mike Camerling, CEO bei Aevi. „Das zusätzliche Kapital von HPE Growth ist Ausdruck unserer gemeinsamen Vision und unseres Vertrauens in die Fähigkeiten von Aevi. Dieser strategische Schritt unterstreicht unser Engagement, die Grenzen der Orchestrierung von Präsenzzahlungen zu erweitern."In dieser neuen dynamischen Phase seiner Entwicklung wird das Unternehmen den Fokus verstärkt auf das Ziel richten, die Zukunft des kartenbasierten Zahlungsverkehrs mit seinen Orchestrierungslösungen zu gestalten, die Verkaufsstellen mit dem E-Commerce in Europa und den USA verbinden. Wir laden alle Stakeholder, Partner und Kunden dazu ein, Aevi auf dieser spannenden Reise zu begleiten.Informationen zu Aevi Aevi ist mit seinen innovativen, branchenprägenden Lösungen führend bei der Orchestrierung von Präsenzzahlungen. Seine globale, offene Plattform ist API-gesteuert, geräteunabhängig und lösungsneutral und ermöglicht einen nahtlosen Zahlungs- und Datenfluss über alle Kanäle.Die Entwicklung von Aevi (https://aevi.com/our-story?utm_source=Cision&utm_medium=PR&utm_campaign=24_CR_PR_HPE_01), die 2012 als Teil von Diebold Nixdorf begann, hat bereits bedeutende Meilensteine wie Investitionen von HPE (2016) und Mastercard (2021) erreicht. Im Jahr 2023 erwarb HPE Growth den Anteil von Diebold Nixdorf und leitete dadurch eine neue Expansionsphase des Unternehmens ein.