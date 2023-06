Wachstumsaktien: 2 Aktien mit Potenzial für hohe Renditen in zukunftsorientierten Branchen (Nvidia ist eine davon!)

Bei der Suche nach renditestarken Investitionsmöglichkeiten bieten Wachstumsaktien oft interessante Potenziale, insbesondere in zukunftsorientierten Branchen.

Aus Start-ups entwickeln sich Konzerne mit Milliardenbewertung. Dies allein verdeutlicht das Renditepotenzial, das man mit Wachstumsaktien generieren kann.

Allerdings gibt es auch Risiken, die sich mit einer hohen Volatilität sowie möglichen extremen Kursverlusten beschreiben lassen. Davon wollen wir uns heute allerdings nicht ablenken lassen und uns auf Aktien mit Potenzial konzentrieren.

Zwei Unternehmen, die in ihren jeweiligen Sektoren vielversprechende Wachstumsmöglichkeiten bieten, könnten Sea Limited (WKN: A2H5LX) und Nvidia (WKN: 918422) sein. Lasst uns einmal einen kurzen Blick auf diese beiden Kandidaten werfen und herausarbeiten, was sie so spannend machen könnte.

Sea Limited

Sea Limited ist ein Unternehmen, das in den Bereichen E-Commerce, digitale Zahlungen und Gaming tätig ist und vor allem in den aufstrebenden Märkten Südostasiens aktiv ist. Mit seiner E-Commerce-Plattform Shopee, dem digitalen Bezahldienst SeaMoney sowie dem Gaming-Segment Garena hat Sea Limited ein breites Angebot an Dienstleistungen.

Das Unternehmen verzeichnet mit ihnen ein beeindruckendes Wachstum, da es von der steigenden Internetdurchdringung und dem wachsenden Onlinehandel in der Region profitiert. Mit seiner starken Präsenz in asiatischen Märkten mit hohem Wachstumspotenzial könnte Sea Limited potenziell hohe Renditen für Investoren generieren.

Das Zukunftspotenzial wissen Investoren schon länger zu schätzen. Sie sind bereit, bereits heute einen Faktor von 51 auf die erwartenden Gewinne (Stand: 7.6.23, Morningstar) zu zahlen. Das tun sie natürlich nur in Erwartung weiterhin stark steigender Umsätze und Gewinne.

Zumindest bei ersterem Wert wurden sie in den vergangenen Jahren nicht enttäuscht. Historisch gesehen liegt die durchschnittliche Wachstumsrate der letzten fünf Jahre bei deutlich über 90 %.

Kurzfristig hat Sea Limited jedoch mit einer Wachstumsschwäche zu kämpfen. So betrug das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2023 nur noch 4,9 %. Deutlich stärker entwickelte sich das E-Commerce-Geschäft mit einem Anstieg von 36,3 %.

Nvidia

Nvidia ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und Chipsätzen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen. Das Halbleiterunternehmen hat sich in den letzten Jahren erfolgreich als Marktführer etabliert.

Seine Technologien finden in verschiedenen Branchen Anwendung, darunter Gaming, autonomes Fahren, Cloud-Computing und Datenzentren. Mit der zunehmenden Bedeutung von KI und der steigenden Nachfrage nach leistungsstarken Grafikprozessoren könnte Nvidia von diesem Trend profitieren und hohe Renditen erzielen – so zumindest die Hoffnung.

Erst kürzlich wurde dies vom CEO Jensen Huang selbst bestätigt, was den Technologiekonzern in eine neue Bewertungssphäre katapultierte. Nvidia war damit der erste Halbleiterhersteller, der die Marktkapitalisierung von einer Billionen US-Dollar überschritt.

Auch hier wird ein enormer Aufpreis für die Zukunftsfantasie verlangt. Konkret beläuft sich das erwartete KGV auf 52,1 (Stand: 7.6.23, Morningstar).

Das durchschnittliche Wachstum lag in den letzten zehn Jahren bei mehr als 20 %. Die letzten Quartale überzeugten mit einem starken Umsatzrückgang jedoch überhaupt nicht, was tendenziell auf die Zyklik des Halbleitersektors zurückzuführen ist. Viele Marktteilnehmer gehen allerdings – aufgrund der intakten Wachstumstrends – von einer Rückkehr zum alten Wachstumskurs aus.

Fazit

Die beiden Wachstumsaktien Sea Limited und Nvidia besitzen möglicherweise ein starkes Zukunftspotenzial, was grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Negativ wirkt hingegen die Tatsache, dass beide Unternehmen mit sehr hohen Bewertungsmultiplikatoren bepreist werden. Die Vorschusslorbeeren fallen also sehr groß aus, was das Enttäuschungspotenzial bei Nichterfüllung ebenfalls ansteigen lassen könnte. Anleger sollten trotz Potenzial daher vorsichtig sein.

