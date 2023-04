Wachstum auf lange Sicht: 2 Aktien, die man nicht unterschätzen sollte!

Die heutige schnelllebige Geschäftswelt bietet Chancen und Risiken. Auch Investoren können hier profitieren, indem sie Aktien auswählen, die auf lange Sicht überdurchschnittlich wachsen.

Disruptive Geschäftsmodelle in etablierten Branchen können zu Milliardengeschäften werden. Das ist allen Anlegern bekannt. Allerdings ist das Risiko auch hoch, zu scheitern.

Blickt man auf solche Unternehmen, die auf einem guten Weg sind, eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, so könnten Unternehmen wie Shopify (WKN: A14TJP) oder Zscaler (WKN: A2JF28) auffallen. Sie haben einzigartige Geschäftsmodelle und bieten möglicherweise Potenzial für Wachstum in Zukunft. Schauen wir uns mal genauer an, worum es geht.

Shopify-Aktie: E-Commerce-Wert mit Potenzial

Shopify ist ein E-Commerce-Unternehmen, das es kleinen und mittelständischen Unternehmen ermöglicht, ihre Produkte online zu verkaufen. Das Unternehmen bietet eine Plattform, auf der Händler ihre Produkte präsentieren und verkaufen können, sowie eine Reihe von Tools zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses ihrer Kunden. So weit nichts Neues.

Shopify ist jedoch ein Anti-Amazon. Ein Unternehmen, das gegen die Dominanz von Amazon (WKN: 906866) kämpft und eine erstrebenswerte Alternative für kleinere Gewerbetreibende schafft. Mit Erfolg: Bereits heute ist das Unternehmen mit 561 Millionen Käufern von Merchants auf der Plattform eines der größten E-Commerce-Player der Welt.

Im letzten Geschäftsjahr 2022 konnte mit einem Umsatz von 5,6 Mrd. US-Dollar ein Wachstum von 21 % im Vergleich zum Vorjahr hingelegt werden. Die Zahlen belegen letztendlich, dass noch viel Potenzial vorhanden sein könnte. Besonders wenn man daran denkt, in welche Richtungen die Plattform des kanadischen Unternehmens noch expandieren kann.

Zscaler: Cloud-Sicherheit wird wichtiger

Zscaler ist ein Cloud-Sicherheitsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, ihre IT-Infrastruktur vor Bedrohungen aus dem Internet zu schützen. Das in San José (Kalifornien, USA) beheimatete Unternehmen bietet eine Plattform, auf der Unternehmen ihre Netzwerke und Anwendungen sicher über das Internet betreiben können. Es hat einzigartige Technologien entwickelt, die Bedrohungen in Echtzeit erkennen und blockieren, bevor sie Schaden anrichten können.

Das Geschäftsmodell ist als Software-as-a-Service-Lösung ausgerichtet. Hierbei wird nur die Software bereitgestellt, die auch benötigt wird, was aus Kundensicht eine höhere Effizienz darstellt. Der Vorteil für Zscaler: planbare Umsätze.

Profitieren konnte Zscaler zudem von der gesteigerten Beliebtheit des Cloud Computing sowie der verstärkten Nutzung mobiler Endgeräte, die es notwendig gemacht haben, Sicherheitslösungen in die Cloud zu verlagern. Auch diese Trends sollten langfristig weiter intakt bleiben.

Das letzte Wachstum fiel dabei äußerst überzeugend aus. Im zweiten Quartal 2023 (Quartalsende: 31. Januar 2023) konnte ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 52 % abgeliefert werden. Die Profitabilität wurde jedoch noch nicht erreicht.

Gemeinsamkeiten beider Unternehmen

Beide Unternehmen haben einzigartige Geschäftsmodelle und könnten viel Potenzial für Wachstum in Zukunft bieten. Shopify profitiert beispielsweise von der steigenden Nachfrage im Online-Handel und hat bereits heute eine starke Präsenz im Boom-Markt.

Zscaler hingegen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Cloud-Sicherheitsdiensten und hat eine einzigartige Technologie, die es ihm ermöglicht, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Hohe Bewertung der Aktie

Blickt man auf die Bewertungen beider Geschäftsmodelle, so muss man feststellen, dass trotz operativer Verluste ein hoher Preis verlangt wird: Shopify wird beispielsweise mit einem Umsatzmultiplikator von etwas über 10 gehandelt. Zscaler kommt auf einen ähnlichen Wert. Das hohe Wachstum könnte diese Kennzahl jedoch schnell sinken lassen.

Der Blick sollte dabei auf das Wachstumstempo sowie die Steigerung der Profitabilität gerichtet werden. Diese beiden Punkte könnten am Ende darüber entscheiden, ob die Aktien auch ein attraktives Rendite-Investment sein werden.

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon, Shopify und Zscaler.

