Frankfurt (ots) -Wachsende Nachfrage nach Infrastrukturinvestments: Privatmarktanlagen-Spezialist Hamilton Lane holt neuen Managing Director in Frankfurt an Bord- Mit der Ernennung von Dominik von Scheven zum Managing Director baut Hamilton Lane die Expertise im Bereich Infrastrukturinvestments am Standort Frankfurt aus- Stärkung des globalen Infrastrukturteams als Antwort auf anhaltendes Wachstum und die zunehmenden Investitionsmöglichkeiten im globalen InfrastruktursektorHamilton Lane (Nasdaq: HLNE), einer der weltweit führenden Investment-Manager für Privatmarktanlagen, reagiert auf die steigende Nachfrage nach Investitionen im Infrastrukturbereich und erweitert sein darauf spezialisiertes Team in Deutschland: Mit Dominik von Scheven ist Anfang des Jahres am Frankfurter Standort ein ausgewiesener Experte für Infrastrukturinvestments an Bord gekommen. Er berichtet als Managing Director an Brent Burnett, Head of Real Asset Investments in Portland, USA.Dominik von Scheven, der von HSBC kommt und über eine langjährige Expertise im Bereich Infrastrukturinvestments verfügt, wird eine zentrale Rolle beim weiteren Ausbau der Präsenz von Hamilton Lane in der europäischen Infrastrukturlandschaft spielen. Er ist künftig für alle Eigenkapitalinvestitionen im Infrastruktursektor und der Weiterentwicklung der Infrastruktur-Investment-Plattform in der Region verantwortlich.Von Scheven blickt auf eine mehr als zwei Jahrzehnte lange Karriere, davon mehr als zehn Jahre in leitenden Positionen im Bereich Infrastrukturinvestments bei HSBC und der DWS Group. Dort war er maßgeblich an der Entwicklung beider Plattformen hin zu bedeutenden und marktführenden Infrastruktur-Investmentgesellschaften beteiligt. Zu seinen Verantwortungsbereich gehörte der Bereich Global Equity Infrastructure Investments mit den Schwerpunkten Co-Investments, Secondary und Primary Investments.Die Infrastruktur-Plattform von Hamilton Lane ist in den vergangenen zwei Jahren um 35 Prozent auf 57,6 Mrd. USD an verwaltetem und betreutem Vermögen* gewachsen. Gleichzeitig hat sich das Investmentteam von Hamilton Lane in den letzten fünf Jahren von der Anzahl der Manager her nahezu verdreifacht und ist nun weltweit an sieben Standorten vertreten. Zeitgleich mit von Scheven ist Taylor McManus als Principal am Standort Toronto zum Unternehmen gestoßen. Mit den beiden neu geschaffenen Positionen reagiert Hamilton Lane auf die weltweit steigende Nachfrage von Klienten nach Investitionen in Infrastruktur. Die Infrastruktur-Investmentgruppe von Hamilton Lane ist Teil des größeren Real Assets Teams, das inzwischen fast 30 Mitarbeiter in fünf Ländern umfasst. Seit mehr als 24 Jahren ist Hamilton Lane ein aktiver Investor im Bereich Real Assets und verwaltet separate Mandate für Kunden aller Größenordnungen sowie seit kurzem auch eine Reihe von Mischfonds, die sich durch eine attraktive Performance im Vergleich zu ihren Benchmarks auszeichnen. Derzeit verwaltet die Plattform ein Vermögen von über 170 Milliarden US-Dollar (*Stand: 30. September 2023)."Der Markt für Infrastrukturinvestitionen hat sich in den letzten 15 Jahren erheblich weiterentwickelt und gilt heute als eine wichtige Anlageklasse. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflation, der wachsenden Bedeutung angemessener Umweltinfrastruktur und der Nachfrage nach mehr Investitionen in die europäische Infrastruktur freue ich mich, mit einem erfahrenen und engagierten Team bei Hamilton Lane zusammenzuarbeiten - insbesondere in einer für diese Anlageklasse so spannenden Zeit", sagt Dominik von Scheven."Mit Dominik von Scheven gewinnen wir einen erfahrenen Experten für unser wachsendes Investmentteam in Europa. Transformation und Infrastruktur - von Energie über Logistik bis hin zur Digitalisierung - haben in Europa in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Der Investitionsbedarf im Infrastruktursektor wird auch in Zukunft weiter steigen und für institutionelle und private Investoren eine immer wichtigere Rolle spielen", ergänzt Ralph Aerni, Head of Client Solutions EMEA in Frankfurt.Brent Burnett kommentiert: "Sowohl Dominik von Scheven als auch Taylor McManus sind erfahrene Spezialisten im Bereich der Infrastrukturinvestitionen und können eine beachtliche Erfolgsbilanz bei Transaktionen in Europa und Kanada vorweisen. Mit ihrer Erfahrung und ausgewiesenen Expertise bei der Identifizierung vielversprechender Investitionsmöglichkeiten auf nationaler und internationaler Ebene verbessern sie unseren Zugang zu relevanten Investments in der globalen Infrastrukturlandschaft. Beide kommen von großen Infrastruktur-Plattformen und ich freue mich sehr, dass sie sich dazu entschieden haben, unser Team bei Hamilton Lane in der nächsten Phase ihrer Karriere zu unterstützen."Über Hamilton LaneHamilton Lane (NASDAQ: HLNE) ist einer der weltweit größten Investment Manager für Privatmärkte, der innovative Lösungen für institutionelle und Private Wealth Investoren auf der ganzen Welt bietet. Das Unternehmen, das sich seit mehr als 30 Jahren ausschließlich auf Privatmarkt-Investitionen spezialisiert hat, beschäftigt derzeit mehr als 700 Fachleute in Niederlassungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Hamilton Lane verfügt über ein verwaltetes und beaufsichtigtes Vermögen von fast 854 Milliarden US-Dollar, das sich aus über 119 Milliarden US-Dollar an diskretionären Vermögenswerten und knapp 735 Milliarden US-Dollar an nicht-diskretionären Vermögenswerten zusammensetzt (Stand: 30. September 2023). Hamilton Lane ist auf die Entwicklung flexibler und maßgeschneiderter Anlageprogramme spezialisiert, die professionellen Kunden weltweit differenzierten Zugang zum gesamten Spektrum der Privatmarktstrategien, Sektoren und Regionen bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.hamiltonlane.com oder folgen Sie Hamilton Lane auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.Foto Dominik von Scheven (https://iwk-cp.com/wp-content/uploads/2024/01/Foto_Dominik-von-Scheven-scaled.jpg)Pressekontakt:Pressekontakt Hamilton Lane (DACH-Region)IWK Communication PartnerIra Wülfing / Barbara PoppOhmstr. 1D-80802 MünchenT: +49 89 200030-30E: HamiltonLane@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: Hamilton Lane, übermittelt durch news aktuell