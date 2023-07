Wachsende Dynamik bei Wasserstoff-Aktien: Aktuelles Potenzial bei Nel ASA, Plug Power und Co!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Die scheinbare Erwartungshaltung ist, dass Wasserstoffaktien im Zuge des gegenwärtigen Hypes um Wasserstoff profitieren. Doch die Realität besagt, dass wir jetzt in einer neuen Ära angelangt sind – dem Zeitalter der realen Technologieentwicklung, wie es so passend von Ballard Power ausgedrückt wurde. Daher müssen Unternehmen wie Nel ASA und Plug Power nun ihren Nachweis erbringen. In unserem heutigen Newsletter “Wasserstoff Briefing” erfahren Sie mehr darüber.

Unser gestriger Newsletter vermutete bereits, dass sich eine verspätete Ankündigung wichtiger Nachrichten positiv auf Plug Power auswirken könnte. Dies zeigt sich deutlich an der aktuellen Performance der Aktie von Plug Power – sie hat die Leistung der Nel ASA-Aktie in den vergangenen Tagen übertroffen.

Plug Power erhält neue...