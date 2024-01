Wabtec-Anleger wird’s freuen!

Bei der fundamentalen Analyse von Westinghouse Air Brake ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 15,27 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 31,34, was einem Unterschied von 51 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.

In den letzten zwei Wochen wurde Westinghouse Air Brake von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie eine Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut". Die Redaktion fand außerdem 8 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie wurden auch anhand von langfristigen Daten analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, wodurch die langfristige Stimmung als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt ergab ebenfalls positive Ergebnisse. Sowohl der 200- als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigten einen positiven Unterschied zum aktuellen Schlusskurs, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Westinghouse Air Brake-Aktie führte.