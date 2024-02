Wabtec-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Westinghouse Air Brake-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 28) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 26,03) deuten darauf hin. Daher erhält die Aktie nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westinghouse Air Brake mit einem Wert von 15,27 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel (KGV: 33,41). Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die Messung der exakt berechenbaren Signale ergab 7 Gut- und 0 Schlecht-Signale. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält die Westinghouse Air Brake-Aktie also gute Bewertungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz, die fundamentale Analyse und die Anleger-Stimmung.