Wabtec Aktie: Ein wahrer Champion!

Das Finanzunternehmen Westinghouse Air Brake wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV-Wert von 15,27 liegt das Unternehmen deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31,34, was einer Differenz von 51 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Westinghouse Air Brake jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 0, was einer negativen Differenz von -16,37 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten dem Unternehmen insgesamt 6-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus mit "Gut" bewertet. Kurzfristig gilt die Aktie ebenfalls als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 2,95 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 130,14 USD.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist überwiegend positiv, wobei die meisten Kommentare in den letzten zwei Wochen neutral waren. Die Auswertung ergab 8 positive und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt wird Westinghouse Air Brake daher als "Gut" eingestuft, sowohl von institutionellen Analysten als auch von privaten Anlegern.

