Wabtec Aktie: So kann es weitergehen!

Westinghouse Air Brake wird aktuell mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,27 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,14 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Westinghouse Air Brake eine Performance von 16,78 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 237,88 Prozent, was zu einer Underperformance von -221,09 Prozent für Westinghouse Air Brake führt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 146,26 Prozent über der von Westinghouse Air Brake. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Sentiment und Buzz schneidet Westinghouse Air Brake jedoch positiv ab. Die Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was auf eine insgesamt positive Einschätzung des Unternehmens hindeutet.

Die Dividendenrendite von Westinghouse Air Brake beträgt derzeit 0,58 Prozent, nur leicht unter dem Mittelwert von 0,64 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als "Neutral" bewertet.