Wabtec Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Westinghouse Air Brake-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 24,27 ebenfalls überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westinghouse Air Brake liegt derzeit bei 15,27 Euro, was 52 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31 Euro. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs um 21,79 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, sowie um 7,27 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Diese positiven Entwicklungen führen zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Westinghouse Air Brake eingestellt waren. Es gab 11 positive und ein negatives Feedback, sowie mehrere bestätigte Handelssignale, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigten. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine insgesamt positive "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.