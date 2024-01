Wabtec Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von Westinghouse Air Brake hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,94 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich liegt die Aktie 121,37 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie", der bei 149,31 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 242,71 Prozent, und Westinghouse Air Brake liegt aktuell 214,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen für Westinghouse Air Brake deutlich eingetrübt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Aufgrund dieser Entwicklungen wurde die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Westinghouse Air Brake liegt bei 34,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 25,38, was wiederum zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite von Westinghouse Air Brake liegt bei 0,58 Prozent, was 16,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche liegt. Damit wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.