Wabtec Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Westinghouse Air Brake in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Anzahl der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht als normal. Dies hat ebenfalls zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit geführt und somit zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Westinghouse Air Brake mit 36,3 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 17,12 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 53,42 Prozent. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westinghouse Air Brake liegt derzeit bei 15,27, was bedeutet, dass die Börse 15,27 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 74 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 58. Aufgrund des unterbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Analysten bewerten die Westinghouse Air Brake-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu der Aktie, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotential von -5,48 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Westinghouse Air Brake eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.