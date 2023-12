Wabtec Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westinghouse Air Brake liegt mit 15,27 unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen lässt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche beträgt der Unterschied aktuell 50 Prozent, da das durchschnittliche KGV in dieser Branche bei 30 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Westinghouse Air Brake liegt bei 0,58 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,64 Prozent für diese Aktie ist. Aus diesem Grund geben unsere Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Westinghouse Air Brake derzeit um +9,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt hingegen +14,96 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Westinghouse Air Brake in den sozialen Medien zu beobachten. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Allerdings wird eine steigende Aufmerksamkeit und eine erhöhte Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt, was zu einem insgesamt positiven Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.