Wabash National Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral betrachtet wird. Bei Wabash National liegt der RSI bei 50,41, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,98 und zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Wabash National mit 0,86 Prozent um 244 Prozent darunter. Der Durchschnitt der "Maschinen"-Branche beträgt in den letzten 12 Monaten 408,12 Prozent, wobei Wabash National mit 407,27 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 1,45 Prozent liegt Wabash National 16,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Maschinen" beträgt 17 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Maß zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von Wabash National beträgt 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 33 aufweisen. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.