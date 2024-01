Wabash National Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Chicken Soup for the Soul Entertainment":

Die Dividendenrendite der Aktie von Wabash National liegt derzeit bei 1,45 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag von 15,5 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Wabash National-Aktie insgesamt 2 Analystenbewertungen, wovon 2 positiv und keine negativ waren. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung für die Aktie. Es gibt derzeit keine neuen Analystenupdates zu Wabash National, aber basierend auf den bisherigen Ratings liegt das durchschnittliche Kursziel bei 34 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 41,67 Prozent entspricht. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine positive Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wabash National momentan überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 47,03, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurden vorwiegend positive Meinungen von privaten Anlegern in sozialen Medien zu Wabash National geäußert. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Basierend auf diesen Analysen erhält Wabash National insgesamt eine neutrale Bewertung.