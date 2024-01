Wabash National Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Wabash National wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 56,54 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 35,01, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Wabash National bei 25,24 USD und ist damit um +7,68 Prozent vom GD200 (23,44 USD) entfernt. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 23,16 USD und weist einen Abstand von +8,98 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Wabash National vergeben, was langfristig zu einer institutionellen Bewertung von "Gut" führt. Für den aktuellen Kurs von 25,24 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 34,71 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 34 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz wird bei Wabash National eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung entspricht einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich damit für Wabash National in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".