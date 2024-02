W&T Offshore Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI von W&t Offshore liegt bei 23,33, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45, was als neutral betrachtet wird und somit eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividenden schüttet W&t Offshore derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Mit einer Differenz von 23,63 Prozentpunkten (1,51% gegenüber 25,14%) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien lassen auf eine positive Stimmung rund um W&t Offshore schließen. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass über W&t Offshore ungefähr so viel diskutiert wurde wie normal, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.