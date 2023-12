W&T Offshore Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Eine Untersuchung der Aktie von W&T Offshore zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionsintensität, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für W&T Offshore weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von W&T Offshore bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von W&T Offshore mit -45,47 Prozent mehr als 65 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,52 Prozent, wobei W&T Offshore mit 64,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die W&T Offshore-Aktie ein Durchschnitt von 4,1 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,39 USD (-17,32 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,63 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,61 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die W&T Offshore-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI). Die W&T Offshore-Aktie erhält anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage ein "Gut"-Rating, da dieser bei 29,03 Punkten liegt und die Aktie somit als überverkauft eingestuft wird. Beim RSI25 wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft, da es hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die W&T Offshore-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.