W&T Offshore Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sechs Tagen die negativen Themen überwogen. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten Tagen in Bezug auf das Unternehmen W&T Offshore verstärkt in negative Themen verschoben. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten gilt die Aktie von W&T Offshore als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt bei 3,55, was insgesamt 87 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 27,52 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die W&T Offshore-Aktie liegt bei 30, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (42,16) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. In Summe führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf die Dividende weist W&T Offshore derzeit eine Dividendenrendite von 1,51 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,17 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche.