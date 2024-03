W-Scope Aktie: In Lauerstellung

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von W-scope wurde kürzlich untersucht und ergab eine neutrale Bewertung. Weder positiv noch negativ gab es starke Schwankungen in den sozialen Medien. Auch in den vergangenen Tagen wurde die Meinung der Investoren weder positiv noch negativ beeinflusst. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Stimmung.

Die Internet-Kommunikation zeigte ebenfalls kaum Veränderungen in den letzten Wochen. Die Aktie erhielt daher eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht besonders auffällig, was zu der neutralen Bewertung führte.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der W-scope-Aktie bei 1024,49 JPY liegt. Da der aktuelle Aktienkurs bei 727 JPY liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -29,04 Prozent. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit -7,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die W-scope-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse des Anleger-Sentiments, der Internet-Kommunikation, der technischen Analyse und des RSI eine neutrale Bewertung für die Aktie von W-scope.