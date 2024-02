W-Scope Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der W-scope-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1057,86 JPY liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 723 JPY weicht somit um -31,65 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 853,14 JPY über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -15,25 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die W-scope-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben, was insgesamt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die W-scope-Aktie liegt bei 61,54, was als "Neutral" bewertet wird. Allerdings zeigt der RSI25 einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.