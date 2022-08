W. P. Carey besitzt dieses intakte Merkmal: Macht das den REIT zum Kauf?

W. P. Carey (WKN: A15SB) besitzt so manches Merkmal, das diese Dividendenaktie für uns als Investoren interessant machen kann. Zum Beispiel eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite von knapp unter 5 %. Aber auch eine Historie, die seit dem Börsengang im Jahr 1998 intakt und stabil ist. Die jährlichen Dividendenerhöhungen dürften aus dem REIT bald einen Dividendenaristokraten machen.

Das US-Portal Benzinga hat jetzt sechs REITs gesammelt, die ein anderes Merkmal teilen. Macht das W. P. Carey ebenfalls zu einem Kauf? Man kann das durchaus kritisch sehen.

W. P. Carey: Das Merkmal im Blick

Wie Benzinga aufgelistet hat, gehört W. P. Carey zu einem von sechs Real Estate Investment Trusts, die seit Jahresanfang einem Aufwärtstrend folgen. So ist der Aktienkurs von 71,70 Euro seit Anfang Januar bis auf 86,77 Euro gestiegen. In US-Dollar liegt die Plusperformance hingegen bei einem Anstieg von 81,29 auf 88,39 US-Dollar. Ein schwacher Euro hat uns hier ein größeres Kursplus beschert.

Allerdings sollten Foolishe Investoren überlegen: Dieser intakte Aufwärtstrend, der für uns natürlich keine Investitionsthese bildet, hat auch so seine Schattenseiten. Wer nicht zu Jahresanfang gekauft hat, der muss in Euro inzwischen mehr als 15 % mehr bezahlen, um den gleichen Real Estate Investment Trust zu erhalten. Das sehen wir bereits an der Dividende, deren Rendite mit 4,8 % vergleichsweise niedrig ist.

Auch das Kurs-FFO-Verhältnis von W. P. Carey nähert sich inzwischen der Marke von 18 an. Das bedeutet für mich, dass allmählich die günstige, fundamentale Bewertung verschwindet. Und damit auch eine Sicherheitsmarge, die für uns als Investoren relevant wäre. Solide Renditen kann der US-REIT definitiv noch generieren. Aber die Aktie gibt es mit deutlich mehr Premium.

Eine Chance wäre noch, dass W. P. Carey weiterhin ein Marktumfeld sieht, das von Inflation geprägt ist. Das Management hat cleverer Weise einen Schutz gegen die Teuerung eingebaut, der fast sechs von zehn Mietverträgen betrifft. Ob wir uns darauf jedoch verlassen sollten, dass das Wachstum bringt? Es ist ein Unsicherheitsfaktor.

Keine marktschlagende Rendite mehr …?

Versteh mich nicht falsch: W. P. Carey ist und bleibt ein REIT, der solide Renditen liefern kann. 4,8 % Dividendenrendite sollte es auch in Zukunft geben. Wem das reicht, der kann noch einen näheren Blick riskieren. Ein kleineres Problem ist für mich jedoch die fundamentale Bewertung, die auf immer mehr Wachstum angewiesen ist. Das funktioniert vielleicht, vor allem die derzeitige Inflation ist ein guter Nährboden. Aber es führt auch zu einem Quäntchen Unsicherheit, was eine womöglich marktschlagende Rendite angeht. Schließlich sind die fundamentale Bewertung und das Wachstum bei einem REIT überaus entscheidend.

Der Artikel W. P. Carey besitzt dieses intakte Merkmal: Macht das den REIT zum Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022