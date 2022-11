W. P. Carey: Halten sich Chancen und Risiken jetzt die Waage?

Der US-REIT W. P. Carey (WKN: A1J5SB) performt eigentlich ziemlich solide. Ein Aktienkurs von 80 US-Dollar oder 77 Euro spiegelt ein gutes Börsenjahr 2022 wider. Wobei der allgemeine Konsens ist, dass Stagnation in diesem Korrekturjahr bereits ausreichend ist, um eine Outperformance auf die Beine zu stellen.

Trotzdem zeigten die jüngsten Zahlen ebenfalls, dass W. P. Carey solide funktioniert. Der Real Estate Investment Trust kam auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,36 US-Dollar. Damit geht der COVID-19-Erholungskurs weiter und womöglich spielt der Real Estate Investment Trust inzwischen seine Stärke bei der Pricing Power und dem Inflationsausgleich leicht aus.

Jedoch ist die Bewertung durch die Kursstabilität ziemlich ausgeglichen für mich. Sehen wir uns das ein wenig näher an. Sowie auch, was das für Foolishe Investoren unterm Strich bedeuten kann.

W. P. Carey: Ziemlich ausgeglichen?

Generell können wir sagen, dass W. P. Carey bei 1,06 US-Dollar Dividende und den besagten Funds from Operations je Aktie auf ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 14,7 kommt. Die Dividendenrendite beläuft sich auf 5,2 %. Beides ist definitiv im Rahmen und sieht vollkommen in Ordnung aus. Wie gesagt: Ich neige dazu, das als nicht zu günstig und gleichermaßen als nicht zu teuer einzustufen.

Bei dieser Bewertung winkt in etwa eine Gewinnrendite in Höhe von 6,6 %, selbst wenn das operative Niveau stagnieren sollte. Jedoch kann es durchaus auch sein, dass es moderate Zuwächse gibt. Die Inflation ist schließlich ein Treiber bei 59 % an Mietverträgen, die an die jeweilige jährliche Teuerungsrate gekoppelt sind.

W. P. Carey kann daher moderat wachsen. Ein gewisses Premium verdient außerdem die Dividendenhistorie. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt seit nunmehr fast 24 Jahren eine jährlich stets erhöhte Dividende aus. Das basiert fast auf einem adeligen Fundament. Deshalb neige ich dazu zu sagen: Chancen und Risiken sind bei dieser Bewertung, dieser Dividende und dieser Gewinnrendite nahezu ausgeglichen.

Was bedeutet das jetzt?

Im Endeffekt kommt es auf die Interpretation an, was die jetzige Bewertung für W. P. Carey bedeutet. Natürlich kann man auch einfach sagen: Ich mache nix und warte käuferseitig, bis es wieder günstiger wird. Oder aber, bis die Aktie teurer gehandelt wird, wenn ich verkaufen möchte.

Jedoch glaube ich, dass W. P. Carey trotzdem für Buy-and-Hold-Investoren in etwa eine marktübliche Rendite bei dieser Bewertung erzielen kann. Wem das reicht, der kann entsprechend auch heute schon einen näheren Blick riskieren. Wer hingegen mehr möchte, der ist mit Warten offensichtlich gut beraten.

