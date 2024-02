W P Carey Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Network International":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung unter den Anlegern in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an 12 Tagen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion von positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen WP Carey Inc geprägt. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal eine gute Bewertung, 1-mal eine neutrale Bewertung und 1-mal eine schlechte Bewertung für die WP Carey Inc abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu WP Carey Inc vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 38,79 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 79,67 USD festgelegt. Auch diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien für WP Carey Inc in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb WP Carey Inc eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der WP Carey Inc-Aktie sowohl unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt. Daher erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.