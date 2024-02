W P Carey Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von WP Carey Inc wurden über einen längeren Zeitraum ausgewertet. Dabei ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für WP Carey Inc in diesem Punkt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der WP Carey Inc derzeit bei 62,57 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 56,88 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -9,09 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -9,83 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) von WP Carey Inc zeigt eine Ausprägung von 56,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 75,47, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde WP Carey Inc in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt somit zu einer "Neutral"-Einstufung.