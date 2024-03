W P Carey Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

WP Carey Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt vier Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", mit zwei "Gut"-, einer "Neutral"- und einer "Schlecht"-Meinung. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu WP Carey Inc. Basierend auf der Kursprognose von 79,67 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 38,89 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In den letzten Wochen wurde bei WP Carey Inc eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt WP Carey Inc daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Die WP Carey Inc liegt mit einem Kurs von 57,36 USD inzwischen -6,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass WP Carey Inc momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält WP Carey Inc gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysen, was die Einschätzung der Aktie erschwert.