W P Carey Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der WP Carey Inc liegt bei 23,06, was bedeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 64 für die WP Carey Inc, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zu der Aktie von WP Carey Inc veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um WP Carey Inc, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die WP Carey Inc derzeit ein "Schlecht", da der GD200 des Wertes in Höhe von 61,78 USD verläuft, womit der Kurs der Aktie (57,57 USD) um -6,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 61,2 USD zeigt aus Sicht des Aktienkurses selbst eine Abweichung von -5,93 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen, was auch für die Aktie von WP Carey Inc gilt. Langfristig wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer positiven Veränderung der Stimmungsänderung führte. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt das Ergebnis "Gut".