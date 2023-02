W. P. Carey: 5 % Dividendenrendite & Ende der Pricing-Power?!

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) besitzt weiterhin 5 % Dividendenrendite. Das Management erklärte zuletzt, 1,065 US-Dollar an die Investoren auszahlen zu wollen. Selbst bei dem gestiegenen Aktienkurs nach den Quartalszahlen von 83,86 US-Dollar liegt die Dividendenrendite noch bei 5 %.

Trotzdem haben die Quartalszahlen eines gezeigt: W. P. Carey kann Pricing-Power, die jedoch nicht zwangsläufig bei den Funds from Operations je Aktie ankommen muss. Ob der Real Estate Investment Trust noch attraktiv ist, sollten smarte Investoren insbesondere anhand der Prognose beurteilen.

W. P. Carey: Pricing-Power möglich?

Das Management von W. P. Carey hebt im Rahmen der Quartalszahlen gerne hervor, dass der Umsatz um 11 % auf 1,48 Mrd. US-Dollar gestiegen ist. Pricing-Power? Möglicherweise. Das, was ich jedoch auch sehe: Die Funds from Operations je Aktie betrugen lediglich 5,29 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2022. Bereinigt um die Pandemie ist das lediglich leicht besser als zuvor. Auch wenn die Funds from Operations je Aktie nominell und bereinigt um 5,2 % auf diesen Wert gestiegen sind: Das ist für mich vergleichsweise wenig.

W. P. Carey lieferte somit ein operatives Wachstum, keine Frage. Aber es ist nicht das, was ich erwartet habe. Für das neue Geschäftsjahr 2023 prognostiziert das Management Funds from Operations je Aktie von 5,30 bis 5,40 US-Dollar je Aktie. Weiteres moderates Wachstum im Jahresvergleich ist möglich. Aber das untere Ende zeigt: Einen großen Sprung müssen wir nicht zwangsläufig erwarten.

Zudem möchte W. P. Carey weiter investieren. Der Real Estate Investment Trust plant mit einem Volumen zwischen 1,75 und 2,25 Mrd. US-Dollar. Das ist nicht wenig. Umso bemerkenswerter, dass die Funds from Operations je Aktie lediglich auf einem so moderaten Niveau wachsen dürften. Pricing-Power? Zumindest ergebnisseitig doch ein bisschen Fehlanzeige.

Das langfristige Spiel

Ehrlich gesagt bin ich ein wenig enttäuscht. Das Management von W. P. Carey hat die eigenen Qualitäten, dass man vertraglich die Mietpreise indexiert hat, sehr hervorgehoben. Nun sehen wir, dass es bei den Kennzahlen keinen so nennenswerten Effekt ausmachen dürfte. Moderate Zuwächse sind möglich, aber eher im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Entscheidend ist jedoch auch, dass W. P. Carey langfristig orientiert weiter investiert und das Portfolio sukzessive erweitert. Damit sollte Wachstum möglich sein, aber eben nicht so kurzfristig. Die bilanzielle Qualität ist mit einer Eigenkapital-zu-Fremdkapital-Quote von ca. 50/50 weiterhin stabil. Trotzdem ist Wachstum im Immobilienbereich derzeit nicht so einfach möglich. Wir müssen uns wohl oder übel darauf verlassen, dass die Investitionen und indexierte Mieterhöhungen langfristig ein moderates Wachstum ermöglichen.

Der Artikel W. P. Carey: 5 % Dividendenrendite & Ende der Pricing-Power?! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

