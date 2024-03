WW International Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Ww derzeit -43,48 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -63,33 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine deutliche Verschlechterung festgestellt. Dies ist auf negative Auffälligkeiten bei den Meinungen in den sozialen Medien zurückzuführen. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ww liegt bei 58,65 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Stimmung und Meinungen wider, was zur Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" bewertet werden sollte.

Zusammenfassend ist die Aktie von Ww laut der technischen Analyse und der Anlegerstimmung als "Schlecht" einzustufen.