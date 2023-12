WW International Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Ww wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Ww in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Ww in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ww-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die abgegebenen Kursziele lassen darauf schließen, dass die Aktie um 31,26 Prozent steigen könnte, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ww-Aktie zeigt einen Wert von 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Wert über 25 Tage betrachtet, ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ww.