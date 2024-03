WW International Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Analysten sehen die Ww-Aktie insgesamt neutral, da 2 Buc, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Ww liegt bei 11 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 266,67 Prozent steigen wird, da der Kurs zuletzt bei 3 USD lag. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Ww eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und sechs negative Tage, sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, weshalb die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ww-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch auf eine neutrale Einstufung hin.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die verringerte Aktivität der Marktteilnehmer deutet auf ein gefallendes Interesse an der Aktie hin, weshalb die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.