WW International Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Ww wird von insgesamt 3 Analysten bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Es gibt 2 positive, 0 neutrale und 1 negative Meinung. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 168,29 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zu Ww war überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Die Aktie erhält daher eine positive Einstufung basierend auf der Stimmung.

In der technischen Analyse ist die Aktie derzeit -32,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und -49,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist, was zu einer positiven Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde jedoch eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.