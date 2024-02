WW International Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Analyse der Aktie der Ww in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass Analysten aus Research-Abteilungen sie insgesamt mit 2 guten, 0 neutralen und 1 schlechten Bewertungen versehen haben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Ww, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 11 USD. Bei einem aktuellen Schlusskurs von 4,51 USD wird eine erwartete Kursentwicklung von 143,9 Prozent prognostiziert, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt bewerten die Analysten die Aktie der Ww als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ww-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,09 USD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -44,25 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ww-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (45,95 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (64,44 Punkte) erhalten eine "Neutral"-Bewertung.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung zur Aktie der Ww. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich aus den Analystenbewertungen, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine positive Einschätzung für die Aktie der Ww.