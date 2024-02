WVS Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation kann helfen, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Wvs jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb wir auch in diesem Bereich zu einer "Neutral"-Bewertung kommen. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Wvs-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 12,44 USD. Dies liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 13 USD (+4,5 Prozent) und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral". Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der gleitende Durchschnitt mit 12,82 USD nahe am letzten Schlusskurs (+1,4 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Wvs-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite für Wvs beträgt aktuell 3,05 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,56) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Wvs von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Bei Betrachtung des Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 50, was bedeutet, dass die Wvs aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich ein Wert von 61, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".