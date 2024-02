Mit WT Holdings wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert für Wt liegt bei 100 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25-Wert, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 81,58 und wird ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Wt beträgt 14, während vergleichbare Unternehmen in der Bauwesen-Branche im Durchschnitt ein KGV von 45 haben. Daraus ergibt sich, dass Wt aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Wt um 35,65 Prozent niedriger. In der Bauwesen-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -9,76 Prozent, wobei Wt um 25,89 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wt-Aktie sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Durchschnitt eine negative Abweichung aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt deuten auf eine schlechte Bewertung hin. Insgesamt wird Wt basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.