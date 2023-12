WT Holdings Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Aktie von Wt zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,08 HKD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs ging selbst bei 0,074 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von -7,5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,08 HKD, was ebenfalls einem Abstand von -7,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume also eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Wt ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 14 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 14,95 Euro für jeden Euro Gewinn von Wt bezahlt, was 70 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 50. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.