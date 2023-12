WT Holdings Aktie: So nicht zu erwarten!

Die fundamentale Analyse für die Wt-Aktie zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 14,95 liegt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 49,53 liegt. Dies bedeutet, dass die Wt-Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse ergibt, dass die Wt-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 39,02, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

In Bezug auf die Dividende hat die Wt-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,28% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Wt-Aktie derzeit unter dem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Sowohl der GD200 als auch der GD50 liegen bei 0,08 HKD, was einer Abweichung von -7,5 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Zusammenfassend ergibt die Analyse, dass die Wt-Aktie sowohl in der fundamentalen als auch in der technischen Analyse als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wird.