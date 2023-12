WT Holdings Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. In Bezug auf das Unternehmen Wt betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 16,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wt derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Wertpapier in diesem Punkt unserer Analyse daher als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wt bei 14,95, was unter dem Branchendurchschnitt von 48,24 liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies zeigt sich auch darin, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiv noch negativ über das Unternehmen Wt gesprochen wurde. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Was die Dividendenpolitik betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Wt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -6,33 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Wt von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.