WSP Global Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Wsp Global liegt bei 42,49, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,88, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

Langfristig gesehen wird die Wsp Global-Aktie laut Analystenmeinung eine Einschätzung von "Gut" erhalten. Von insgesamt 10 Bewertungen sind 8 positiv, 1 neutral und 1 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 205,1 CAD, was eine positive Performance von 8,49 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 189,05 CAD bedeuten würde. Somit erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wsp Global-Aktie bei 32,38, was über dem Branchendurchschnitt von 29,08 liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Aktie von Wsp Global im letzten Jahr eine Rendite von 17,84 Prozent erzielt, was 15,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit dem Bauwesen-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 13,35 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.