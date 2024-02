WSP Global Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der Aktie der Wsp Global nutzt den gleitenden Durchschnitt, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 184,68 CAD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 207,95 CAD liegt, mit einer Abweichung von +12,6 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 191,8 CAD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Wsp Global eine übliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Wsp Global liegt derzeit bei 0,84 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,43 % als schlecht eingestuft wird.

Analysten schätzen die Aktie der Wsp Global langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, mit einem Kursziel von 217,63 CAD, was einer neutralen Einstufung entspricht.

Insgesamt erhält die Aktie von Wsp Global auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und der Dividende eine Bewertung als "Gut".