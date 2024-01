WSP Global Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Auf Grundlage des Relative Strength-Index wird die Aktie von Wsp Global als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wsp Global-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,83, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,57, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten beiden Wochen wurde Wsp Global von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" erlaubt.

Die Dividendenrendite von Wsp Global liegt bei 0,84 Prozent, was 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent in der Bauindustrie liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine Bewertung von "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Wsp Global wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt das Gesamtergebnis "Neutral".

