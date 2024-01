WSP Global Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wsp Global. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wsp Global weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Wsp Global also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Wsp Global als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 32,38 insgesamt 10 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Wsp Global derzeit eine Dividendenrendite von 0,84 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,53 % im Bereich "Bauwesen". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Wsp Global in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.