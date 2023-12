WSP Global Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI), ein bekanntes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Wsp Global liegt bei 79,07 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 61,46 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Wsp Global-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, mit 8 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie beträgt 211,56 CAD, was einer erwarteten Performance von 16,03 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich erzielte Wsp Global in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,84 Prozent, was eine Outperformance von +12,31 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche darstellt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Performance mit 15,67 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 32,38 ist Wsp Global deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 29,31, was zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Empfehlung führt.