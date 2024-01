WPP im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Die Wpp-Aktie liegt aktuell bei 753 GBP und ist damit um +4,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,92 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 33,33, was bedeutet, dass die Wpp weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt das Signal als "Neutral". Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Analysten haben die Wpp in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 6 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Auch für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen eine Gesamteinschätzung von "Gut". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 1216 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 61,49 Prozent bedeutet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Wpp eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Wpp daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.