WPP Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Wpp überwiegend negativ waren. Allerdings waren die Themen, die von den Nutzern in den sozialen Medien diskutiert wurden, hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei vier konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich Wpp als "Neutral" eingestuft.

Das Stimmungsbild bei Wpp hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies zeigt sich daran, dass negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien registriert wurden. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Wpp daher für diese Stufe als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Wpp derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 812,18 GBP, womit der Kurs der Aktie um -7,48 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Für die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 716,95 GBP, was einer Abweichung von +4,81 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Analysten schätzen die Aktie der Wpp auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Kürzere Einschätzungen zeigen auch eine positive Tendenz. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 1216 GBP, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher von den Analysten als "Gut" bewertet.